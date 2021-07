Worms Rumble è sbarcato su Nintendo Switch e Xbox

(Di lunedì 19 luglio 2021), l’ultimo capitolo della leggendaria serie videoludica omonima uscito nel 2020 per Playstation e PC, è finalmente arrivato anche perlo scorso 23 giugno. Approfittiamone per rivedere cosa ci offre questo nuovo titolo.in una veste tutta nuova Come tutti ricordiamo, il primo capitolo della famosa serie di strategici a turni viene pubblicato nel 1995 e sviluppato dalla software house britannica Team17.rinfresca il brand, si tratta infatti del primo capitolo in grafica 2.5D action in tempo reale ...

Ci sono poi i vermi combattenti di, un gioco d'azione in tempo reale in due dimensioni 'e mezza", cioè con grafica 3D ma con l'azione che si svolge prevalentemente su un piano a due ...Di seguito potete trovare l'elenco dei giochi già disponibili e in arrivo sul servizio:(console, PC e cloud) Iron Harvest (PC) Need for Speed: Hot Pursuit Remastered (console e PC) ...Worms Rumble viene lanciato oggi. Microsoft ha nominato il prossimo raccolto di aggiunte di Xbox Game Pass in arrivo al suo servizio di abbonamento nelle prossime due settimane e contiene alcuni ...A quanto pare, l'aggiunta dei giochi PS5 alla lineup Instant Game Collection per PS Plus segue uno schema chiaro e preciso.