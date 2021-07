William e Kate, che forse non pubblicheranno la nuova «foto di compleanno» di George (Di lunedì 19 luglio 2021) Il 22 luglio, giorno in cui baby George compirà 8 anni, papà William e mamma Kate Middleton potrebbero non pubblicare un nuovo ritratto del primogenito. Sarebbe un fatto inedito: ogni volta che i figli – non solo il primogenito ma anche i fratellini Charlotte e Louis – compiono gli anni, i Cambridge postano su Instagram nuove foto ufficiali del piccolo festeggiato. Ma nei giorni scorsi è successo qualcosa che a detta dell’esperta reale Angela Levin ha molto «infastidito» William e sua moglie Kate. George, dopo la finale degli Europei, è diventato uno dei bersagli preferiti degli sfottò dei social e anche dei media. Per gli abiti molto formali (il settenne era in giacca e cravatta come il papà) ma anche per la reazione sconsolata quando l’Inghilterra ha perso con l’Italia ai rigori (tanto che William gli ha posato le mani sulle spalle in segno di conforto). Leggi su vanityfair (Di lunedì 19 luglio 2021) Il 22 luglio, giorno in cui baby George compirà 8 anni, papà William e mamma Kate Middleton potrebbero non pubblicare un nuovo ritratto del primogenito. Sarebbe un fatto inedito: ogni volta che i figli – non solo il primogenito ma anche i fratellini Charlotte e Louis – compiono gli anni, i Cambridge postano su Instagram nuove foto ufficiali del piccolo festeggiato. Ma nei giorni scorsi è successo qualcosa che a detta dell’esperta reale Angela Levin ha molto «infastidito» William e sua moglie Kate. George, dopo la finale degli Europei, è diventato uno dei bersagli preferiti degli sfottò dei social e anche dei media. Per gli abiti molto formali (il settenne era in giacca e cravatta come il papà) ma anche per la reazione sconsolata quando l’Inghilterra ha perso con l’Italia ai rigori (tanto che William gli ha posato le mani sulle spalle in segno di conforto).

Advertising

vogue_italia : Stile regale: Will e Kate in 11 ritratti di coppia ???? - HuffPostItalia : I volti delusi di William, Kate e George valgono tutto - cocoa_key : RT @vogue_italia: Stile regale: Will e Kate in 11 ritratti di coppia ???? - Carlotta_Cor : Mia nonna con l'alzheimer che mi sprona ogni volta che mi vede a scrivere alla Regina Elisabetta per propormi come… - vogue_italia : Stile regale: Will e Kate in 11 ritratti di coppia ???? -