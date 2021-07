Whatsapp pensa alla nostra sicurezza coi backup criptati, ma anche alle foto HD (Di lunedì 19 luglio 2021) Sono giorni caldissimi per Whatsapp, che uno dopo l’altro sta introducendo una miriade di aggiornamenti utili. Grandi novità dalla versione Beta di Whatsapp (by Adobestock)E’ un momento estremamente fertile e ricco di novità interessanti per gli utenti di Whatsapp, la popolare app di messaggistica istantanea che ci ha abituato a continui cambiamenti nelle sue modalità di uso. Stavolta a far parlare di sé è la versione Beta dell’applicazione, che ha introdotto di recente una ghiotta funzionalità che sicuramente migliorerà la qualità delle foto inviate. Nei giorni scorsi è stata migliorata ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 19 luglio 2021) Sono giorni caldissimi per, che uno dopo l’altro sta introducendo una miriade di aggiornamenti utili. Grandi novità dversione Beta di(by Adobestock)E’ un momento estremamente fertile e ricco di novità interessanti per gli utenti di, la popolare app di messaggistica istantanea che ci ha abituato a continui cambiamenti nelle sue modalità di uso. Stavolta a far parlare di sé è la versione Beta dell’applicazione, che ha introdotto di recente una ghiotta funzionalità che sicuramente migliorerà la qualità delleinviate. Nei giorni scorsi è stata migliorata ...

Advertising

rozaennee : Mia madre pensa che io non lo noto che è sempre online su whatsapp e si disconnette quando le scrivo ???? - bubisconosciuta : comunque pensa di avere whatsapp e non usarlo mai - lukalauti : @itselee8 @sircertaldismo Pensa che i miei amici bergamaschi mi prendevano per il culo in continuazione su WhatsApp… - uomonero75 : @Adreaminadream_ Non vi vogliamo? Avete già fatto il gruppo whatsapp? Pensa un po’ io non lo faccio solo per starvi… - hybonne1 : @achondritee ho lo stesso identico problema lol solo una mia amica la pensa come me e stiamo per lo più su telegram… -