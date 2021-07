WhatsApp, ecco come abilitare il backup cloud crittografato (Di lunedì 19 luglio 2021) WhatsApp ha finalmente aggiunto un’opzione per consentire agli utenti di crittografare i backup cloud. La funzione è stata presentata per la prima volta a marzo 2020 e sta finalmente arrivando agli utenti. WhatsApp ha offerto la crittografia end-to-end per le chat, ma l’azienda è stata chiara sul fatto che la crittografia non si estende ai backup cloud memorizzati su Google Drive. Tuttavia, con la nuova funzione, gli utenti Android saranno in grado di impostare una password prima di caricare i backup su Google Drive. Questo significa, come fa notare la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021)ha finalmente aggiunto un’opzione per consentire agli utenti di crittografare i. La funzione è stata presentata per la prima volta a marzo 2020 e sta finalmente arrivando agli utenti.ha offerto la crittografia end-to-end per le chat, ma l’azienda è stata chiara sul fatto che la crittografia non si estende aimemorizzati su Google Drive. Tuttavia, con la nuova funzione, gli utenti Android saranno in grado di impostare una password prima di caricare isu Google Drive. Questo significa,fa notare la ...

Advertising

NicolaPorro : Ecco l’ultima trovata del Grande Fratello Usa ?? - morbinatilongo : Una recente ricerca condotta da Kaspersky Internet Security for Android dimostra come WhatsApp sia la app preferita… - tecnoandroidit : WhatsApp: tre funzioni incredibili ma nascoste, ecco come averle - Più volte si è parlato di tutte quelle applicaz… - DarioMassi : Per #WhatsApp gli #sticker sono una cosa importante: ecco un nuovo pacchetto (foto) | MobileWorld… - angiuoniluigi : RT @tweetnewsit: Messaggi vuoti o invisibili #WhatsApp: ecco come si mandano -