WhatsApp blocca 2 milioni di account (Di lunedì 19 luglio 2021) WhatsApp continua la lotta alle bufale e blocca altri 2 milioni di account in India, il più grande mercato con oltre 400 milioni di iscritti. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 19 luglio 2021)continua la lotta alle bufale ealtri 2diin India, il più grande mercato con oltre 400di iscritti. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

sammsd1998 : @SHIBALOVERR Che maturità questa ragazza, lui bimbo dell'asilo che la blocca su WhatsApp. - 1italiano1 : WhatsApp blocca 2 milioni di account nella lotta alle bufale. In India applicate per la prima volta nuove regole su… - CarloMauri1 : Un nuovo post dal titolo (WhatsApp blocca 2 milioni di account nella lotta alle bufale) è stato pubblicato su Carlo… - PoloniGiovanni : RT @ansa_tecnologia: WhatsApp blocca 2 milioni di account nella lotta alle bufale. In India applicate per la prima volta nuove regole sullo… - ansa_tecnologia : WhatsApp blocca 2 milioni di account nella lotta alle bufale. In India applicate per la prima volta nuove regole su… -