Wandavision | Elizabeth Olsen ospite del Filming Italy Sardegna Festival 2021

La 4° edizione di Filming Italy Sardegna Festival, che si svolgerà dal 21 al 25 luglio a Forte Village di Cagliari, vedrà la partecipazione di una star d'eccezione, la protagonista di Wandavision Elizabeth Olsen. La star americana Elizabeth Olsen, interprete di Scarlet Witch nell'MCU, sarà ospite del Filming Italy Sardegna Festival 2021. E per celebrare l'attrice volto del mondo Marvel, il Filming Italy

Ultime Notizie dalla rete : Wandavision Elizabeth Anche Elizabeth Olsen al Filming Italy Sardegna La star americana Elizabeth Olsen si aggiunge al lungo elenco di star ospiti del Filming Italy Sardegna Festival (21 - ... Civil War, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame e Wandavision. Dopo aver ...

Disney+ svela la nuova Timeline del Marvel Cinematic Universe La piattaforma Disney+ pone l'avventura del personaggio protagonista di Tom Hiddleston tra Avengers: Endgame e WandaVision , specificando che Loki è ambientata sia prima della serie TV con Elizabeth ...

