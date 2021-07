Von der Leyen, vicenda spionaggio inaccettabile se è vera (Di lunedì 19 luglio 2021) "La vicenda è totalmente inaccettabile, se è vera". Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen facendo riferimento alla vicenda di spionaggio attuata attraverso il ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 luglio 2021) "Laè totalmente, se è". Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von derfacendo riferimento alladiattuata attraverso il ...

