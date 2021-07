Volley, Olimpiadi Tokyo: i convocati dell’Italia e le possibili chiavi tattiche (Di lunedì 19 luglio 2021) E’ un mix tra giovani rampanti ed elementi che fanno dell’enorme esperienza internazionale il loro punto di forza, la squadra azzurra che ha da poco raggiunto Tokyo dove da sabato sarà in campo a caccia di una nuova impresa e di quel podio che se si parla di pallavolo maschile non manca mai da Atlanta 1996, pur senza l’agognato oro. Il capitano sarà Ivan Zaytsev. Lo Zar vuole la medaglia pesante dopo il bronzo di Londra 2012 e l’argento di Rio 2016. L’opposto avrà la responsabilità di guidare questo gruppo che ha comunque tutte le carte in regola per poter puntare al podio e togliersi delle soddisfazioni importanti nel Sol Levante. Il suo secondo sarà Luca Vettori, che ha ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 luglio 2021) E’ un mix tra giovani rampanti ed elementi che fanno dell’enorme esperienza internazionale il loro punto di forza, la squadra azzurra che ha da poco raggiuntodove da sabato sarà in campo a caccia di una nuova impresa e di quel podio che se si parla di pallavolo maschile non manca mai da Atlanta 1996, pur senza l’agognato oro. Il capitano sarà Ivan Zaytsev. Lo Zar vuole la medaglia pesante dopo il bronzo di Londra 2012 e l’argento di Rio 2016. L’opposto avrà la responsabilità di guidare questo gruppo che ha comunque tutte le carte in regola per poter puntare al podio e togliersi delle soddisfazioni importanti nel Sol Levante. Il suo secondo sarà Luca Vettori, che ha ...

Advertising

LiaCapizzi : Per uscire dall'aeroporto ci vogliono ore. Code, controlli, test saliva. Per me 4h, agli azzurri del volley ieri è… - MassiAny : RT @LiaCapizzi: Per uscire dall'aeroporto ci vogliono ore. Code, controlli, test saliva. Per me 4h, agli azzurri del volley ieri è andata p… - NSiviero : @Gazzetta_it Cosa è successo ieri: ultima tappa del Tour, volley femminile U20 campione del mondo, un bel GP di F1… - LucaCorradini : @MrHeisenberg78 Allora preparati che a breve il mio profilo entrerà in modalità ultrá per le ragazze del volley all… - FanFerrante : RT @CorneliaHale94: @FanFerrante @RadioSoap2 @DiTeleblog Iniziano da venerdì 23 luglio... E io sono già pronta tra volley e co #ascoltitv o… -