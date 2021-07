Volley, Nazionale femminile batte Brasile nella prima amichevole in vista di Tokyo 2020 (Di lunedì 19 luglio 2021) Ci siamo, è partito il countdown finale verso l’inizio delle Olimpiadi di Tokyo 2020. La Nazionale femminile di Volley ha disputato la prima di due amichevoli contro il Brasile, vincendo con il punteggio di 3-1 (25-21, 23-25, 25-17, 25-22). Buon test per la squadra di Mazzanti, che ha lasciato a riposo Sylla dopo il trauma distorsivo alla caviglia sinistra rimediato nella partita contro la Serbia. Al suo posto in palleggio Malinov. Le Azzurre esordiranno nella rassegna a cinque cerchi domenica 25 luglio alle ore 2 italiane (le 9 locali) ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 luglio 2021) Ci siamo, è partito il countdown finale verso l’inizio delle Olimpiadi di. Ladiha disputato ladi due amichevoli contro il, vincendo con il punteggio di 3-1 (25-21, 23-25, 25-17, 25-22). Buon test per la squadra di Mazzanti, che ha lasciato a riposo Sylla dopo il trauma distorsivo alla caviglia sinistra rimediatopartita contro la Serbia. Al suo posto in palleggio Malinov. Le Azzurre esordirannorassegna a cinque cerchi domenica 25 luglio alle ore 2 italiane (le 9 locali) ...

