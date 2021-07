Volley femminile, Olimpiadi Tokyo: i convocati dell’Italia e le possibili chiavi tattiche (Di lunedì 19 luglio 2021) Quattro centrali e tre schiacciatrici: la scelta chiave di Davide Mazzanti in vista del torneo olimpico di Tokyo è arrivata in extremis ed ha dato qualche indicazione in poi su quali sono le idee del tecnico azzurro, al di là delle amichevoli con la Serbia che sono servite soprattutto a controllare lo stato di forma di tutte le atlete della rosa. La stella di questo gruppo è indiscutibilmente l’opposto Paola Egonu, ritenuta da più parti la giocatrice più forte al mondo. Spetterà alla formidabile attaccante guidare il sestetto verso la conquista di una storica medaglia (sarebbe la prima della storia), l’Italia ha concrete chance di battagliare anche per il titolo dopo aver ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 luglio 2021) Quattro centrali e tre schiacciatrici: la scelta chiave di Davide Mazzanti in vista del torneo olimpico diè arrivata in extremis ed ha dato qualche indicazione in poi su quali sono le idee del tecnico azzurro, al di là delle amichevoli con la Serbia che sono servite soprattutto a controllare lo stato di forma di tutte le atlete della rosa. La stella di questo gruppo è indiscutibilmente l’opposto Paola Egonu, ritenuta da più parti la giocatrice più forte al mondo. Spetterà alla formidabile attaccante guidare il sestetto verso la conquista di una storica medaglia (sarebbe la prima della storia), l’Italia ha concrete chance di battagliare anche per il titolo dopo aver ...

Advertising

Eurosport_IT : 3-0 alla Serbia in finale: l'Italia Under 20 è campione del mondo come 10 anni fa! ????????? - Gazzetta_it : Italia femminile campione del Mondo Under 20! Travolta in finale la Serbia #VcomeVolley @Federvolley - davidemorando : RT @ChiamarsiBomber: Aggiornamento dell'operazione “Mo ce ripigliamm’ tutt’ chell che è ‘o nuost”: La Nazionale Femminile di volley U20 è C… - marco386 : RT @bonnie379: La nostra nazionale under 20 volley femminile è CAMPIONE DEL MONDO ???? - fran_rom_corr : Le Azzurrine campionesse del mondo ??????????Volley, Italia vince Mondiale Under 20 femminile: 3-0 alla Serbia in f… -