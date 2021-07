Vogliono il green pass pure al supermercato (Di lunedì 19 luglio 2021) 00:00 Buongiorno ai commensali. Grazie davvero a tutti per la grande partecipazione di questo weekend alla festa della Ripartenza a Bari. 02:05 green pass, Giorgetti alla Ripartenza espone i suoi dubbi spiegando perché sarebbe pericoloso. Mentre la Zampa lo chiede pure per entrare al supermercato. 05:04 Carlo Nordio spiega il motivo per cui non è sbagliato. 06:00 Il solito allarmismo del giornale unico del virus. “Caccia ai non vaccinati”, titola Repubblica. Scusate, ma veramente credete che 23 milioni di italiani siano novax? 08:27 Draghi e Conte si vedono per la giustizia. 09:50 Zegna, un pezzo dell’azienda ai Bonomi e ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 19 luglio 2021) 00:00 Buongiorno ai commensali. Grazie davvero a tutti per la grande partecipazione di questo weekend alla festa della Ripartenza a Bari. 02:05, Giorgetti alla Ripartenza espone i suoi dubbi spiegando perché sarebbe pericoloso. Mentre la Zampa lo chiedeper entrare al. 05:04 Carlo Nordio spiega il motivo per cui non è sbagliato. 06:00 Il solito allarmismo del giornale unico del virus. “Caccia ai non vaccinati”, titola Repubblica. Scusate, ma veramente credete che 23 milioni di italiani siano novax? 08:27 Draghi e Conte si vedono per la giustizia. 09:50 Zegna, un pezzo dell’azienda ai Bonomi e ...

Ultime Notizie dalla rete : Vogliono green Torino Green Fest giovedì 22 luglio 2021 ...rivolta ai Torinesi che vogliono concedersi una serata speciale: "La tua casa a due passi da casa " Away from Home". Il pacchetto per 2 persone prevede una notte, cena con menu rigorosamente green ...

Nuova Audi RS 3, confermato il cinque cilindri da 400 CV - FormulaPassion.it Le prestazioni sono ovviamente ottime: ci vogliono 3,8 secondi per toccare i 100 km/h da fermo. In questa edizione della RS 3 sono disponibili due tinte esclusive denominate Kyalami Green e Kemora ...

Ma perché non vogliono il Green pass? Quotidiano.net Varianti Delta, green pass e zone gialle: a rischio turismo ed eventi culturali Sul turismo della ripresa si abbatte dunque una nuova ondata di incertezza legata all’aumento dei contagi da Covid-19 dovuti al proliferare della nuova variante, ex indiana e adesso Delta. Il mese del ...

Giorgetti ignora la tragedia della Germania: "Piano verde della Ue troppo veloce, sarà crisi" Il leghista e numero uno dello Sviluppo economico: "La svolta Green dell'Ue è troppo rapida. O tutto il mondo condivide lo stesso obiettivo, o l'Europa perde la competizione con le grandi potenze" ...

