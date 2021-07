Voglia d’estate con i costumi BePopsy: la collezione Estate 2021 (Di lunedì 19 luglio 2021) Chi ha detto che il costume da bagno è da indossare soltanto se si va in spiaggia? Lo abbiamo visto con Aurora Ramazzotti e continuiamo ad ammirarlo anche indosso ad altre influencer che hanno trasformato il costume in un capo d’abbigliamento a tutti gli effetti. Certo è che, al mare, tutto diventa più magico e sorge quasi spontanea la Voglia di cedere agli acquisti della moda mare. Una delle nuove realtà che propone sul mercato una nuova collezione Primavera/Estate 2021 è BePopsy, che ha puntato al desiderio di libertà e spensieratezza per realizzare una linea di costumi perfetta per ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 19 luglio 2021) Chi ha detto che il costume da bagno è da indossare soltanto se si va in spiaggia? Lo abbiamo visto con Aurora Ramazzotti e continuiamo ad ammirarlo anche indosso ad altre influencer che hanno trasformato il costume in un capo d’abbigliamento a tutti gli effetti. Certo è che, al mare, tutto diventa più magico e sorge quasi spontanea ladi cedere agli acquisti della moda mare. Una delle nuove realtà che propone sul mercato una nuovaPrimavera/, che ha puntato al desiderio di libertà e spensieratezza per realizzare una linea diperfetta per ...

