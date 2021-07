Vivo Y53s 4G | annunciato ufficialmente

(Di lunedì 19 luglio 2021) È degli ultimi giorni la notizia che il nuovo4G, smartphone di fascia media dotato di un SoC Mediatek Helio G80 ed 8GB di RAM, è disponibile sul territorio vietnamita Diversamente dalla controparte 5G, il4G non varia unicamente per l’assenza del modem 5G. Questa versione, infatti, monta come SoC un Mediatek Helio G80 anziché il Qualcomm Snapdragon 480, una batteria da 5000mAh con una velocità di ricarica maggiorata (33W contro i 18W della versione 5G), ed un comparto fotografico ritoccato. In merito a quest’ultimo, la camera frontale passa dai precedenti 8MP a 16MP mentre il comparto fotografico ...

Non sempre i reparti marketing dei brand hi - tech sono apprezzati / bili per la chiarezza delle loro proposte: è il caso dell'ultimo prodotto della telefonia mobile di Samsung , il4G che, a fronte del nome, diverge per molti aspetti dal quasi omonimo5G lanciato appena lo scorso mese. Il frontale del4G (164 x 75,46 x 8,38 mm, per 190 grammi), ...Ma le differenze proseguono, e riguardano anche il comparto fotografico, dove4G ha in realtà una marcia in più rispetto al suo fratello 5G: la selfie cam - inserita anche qui in un notch a ...Il nuovo Vivo Y53s 4G, smartphone di fascia media dotato di un SoC Mediatek Helio G80 ed 8GB di RAM, è disponibile sul territorio vietnamita.Vivo Y72 5G: la vendetta. Dopo aver lanciato il suo nuovo medio gamma sul mercato europeo (Italia inclusa), la casa produttrice lo ha rilanciato nuovamente in Asia, ma i due dispositivi hanno in ...