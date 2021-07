Vitulano | nasce la prima Comunità Energetica Rinnovabile

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 19 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Rendere le fonti energetiche rinnovabili sempre più accessibili per i consumatori finali, nell’ottica della transizione ecologica voluta dal legislatore europeo e nazionale. E’ in questo quadro che l’Amministrazione comunale diha deliberato la costituzione della” che già dal prossimo mese di agosto, tra le prime in Italia, avvierà l’istallazione degli impianti. “Laè costituita da un insieme di soggetti che condividono e scambiano energia ...