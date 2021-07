Vittorio Zizza | Lega Salvini Puglia | “Ospedale di Ostuni | tante parole e tante promesse… mancate”

Leggi su tarantinitime

(Di lunedì 19 luglio 2021) Ci giungono notizie che nell’di, da alcuni giorni, è in servizio un solo cardiologo che, peraltro, non può garantire le reperibilità pomeridiane e notturne. Per sopperire a tale grave precarietà, la Direzione Sanitaria ha stabilito che ogni necessità di natura cardiologica che arriva al PS didebba essere gestita dal Presidio di Francavilla Fontana: il paziente è trasferito in ambulanza con tutti i disagi che ne derivano. Provate solo ad immaginare che un paziente con una frattura da operare indeve essere accompagnato per la consulenza cardiologica a Francavilla e poi rientrare ad ...