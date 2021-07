Virus Herpes B, prima vittima in Cina: è un veterinario 53enne contagiato dai macachi (Di lunedì 19 luglio 2021) Un uomo è morto in Cina dopo aver contratto una rara malattia infettiva causato dal Virus Herpes B dei macachi . La vittima è un veterinario di 53 anni di Pechino, si tratta del primo caso umano ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 19 luglio 2021) Un uomo è morto indopo aver contratto una rara malattia infettiva causato dalB dei. Laè undi 53 anni di Pechino, si tratta del primo caso umano ...

Advertising

michelerizzi3 : RT @Cambiacasacca: Dice che c'é un nuovo virus che si chiama Herpes B che ha fatto la prima vittima cinese. Finalmente un vero virus amici! - Cambiacasacca : Dice che c'é un nuovo virus che si chiama Herpes B che ha fatto la prima vittima cinese. Finalmente un vero virus amici! - naloxxone : @valkeasusi @Marcellari77 @SimoneCappelli6 @Cartabellotta @il_dipendente Ma se non curiamo nemmeno il raffreddore.… - Romy_kitty1 : @MonEleonora L'herpes zoster, causato dal virus della varicella, non genera eruzione cutanea 'sulla testa'. Nel ca… - Orpheus70648793 : @Raffaella017 In sincerità non l'ho notato. Non ci ho fatto caso. Ma ho notato il presentarsi di alcuni virus: viru… -