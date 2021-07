Virologo Silvestri | Grazie ai vaccini letalità Covid ridotta a livelli influenza

(Di lunedì 19 luglio 2021) Milano, 19 lug. (Adnkronos Salute) - "I dati attuali Uk indicano che ihanno ridotto ladili'", e contro l'"storicamente non si sono usate mai misure restrittive. In altre parole: ipermettono di evitare nuovi lockdown. Meditiamo, gente, meditiamo". Lo sottolinea ilGuido, docente negli Usa alla Emory University Atlanta, fondatore della pagina social 'Pillole di ottimismo'. "Provo a decifrare, o se preferite a 'numerizzare' - spiega su Facebook - l'efficacia ...

Advertising

viaggrego : RT @viaggrego: Festa #Azzurra, il #virologo #Silvestri: “L’#Italia mi sembra una gabbia di #matti, estremi assurdi” - GiorgioAntonel1 : RT @1603ina: OHHHH LÀ! OGNI TANTO UN SUSSULTO DI VERITÀ! ?????? Il virologo Silvestri: ‘A guardarla da fuori, l’Italia di questa estate 2021 s… - 1603ina : OHHHH LÀ! OGNI TANTO UN SUSSULTO DI VERITÀ! ?????? Il virologo Silvestri: ‘A guardarla da fuori, l’Italia di questa es… - Daviderel4 : RT @SilenzieFalsita: Il virologo Silvestri: ‘A guardarla da fuori, l’Italia di questa estate 2021 sembra una gabbia di matti’ - kiara86769608 : RT @SilenzieFalsita: Il virologo Silvestri: ‘A guardarla da fuori, l’Italia di questa estate 2021 sembra una gabbia di matti’ -

Ultime Notizie dalla rete : Virologo Silvestri

ilmessaggero.it

La notizia è stata riportata anche da Il Fatto Quotidiano dove, tuttavia, viene riportato quanto ha tenuto a precisare ilGuidoin un suo post su Facebook. L'esperto ha ricordato ...L'ESPERTO Feste per gli Europei, il: 'Italia... PARIGI Green pass in Francia per bar, ristoranti e mezzi pubblici: boom... ITALIA Veneto, rischio zona gialla: nuovo balzo dei ...Milano, 19 lug. (Adnkronos Salute) - "I dati attuali Uk indicano che i vaccini hanno ridotto la letalità di Covid a livelli 'influenzali'", e contro l'influenza "storicamente non ...Il governo Draghi pronto ad approvare la prossima settimana il decreto sul green pass che estenderà l'obbligo ad ambienti a rischio affollamento e mezzi pubblici ...