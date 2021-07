VIDEO Olimpiadi Tokyo | letti anti-sesso nel villaggio? Il ginnasta McClenaghan ci salta sopra e li smaschera | “Non si rompono”

(Di lunedì 19 luglio 2021) Ipresenti nelDElledi2021 hanno la nomea di non essere indicati per fare l’amore. Circolava infatti la notizia che le camere fossero provviste direalizzati con legno riciclato, in modo che si rompano in caso di peso maggiore del dovuto o di movimenti bruschi. Si trattava di una mossa per evitare i contatti tra persone in periodo di piena emergenza sanitaria. IlRhysnon ha però creduto a questa notizia e ha voluto dare prova che nelnon ci sono...

repubblica : Letti anti-sesso al villaggio olimpico: il video del ginnasta irlandese chiarisce tutto - Agenzia_Ansa : Il covid arriva a Tokyo 2020, 15 positivi ai Giochi. A sei giorni dall'inizio delle Olimpiadi. Lo hanno reso noto o… - Agenzia_Ansa : VIDEO | Olimpiadi, la protesta dei giapponesi: 'Cancellatele, proteggiamo le vite' #ANSA - duca86 : Pechino 2008 è stata senza dubbio una delle migliori cerimonie d’apertura nella Storia delle Olimpiadi. Durò più di… - AslCgil : RT @Tg1Rai: L'ombra dei contagi da Covid, sulle #Olimpiadi di Tokyo. A 4 giorni dall'apertura dei giochi, si allunga la lista dei positivi… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Olimpiadi

... e i visitatori i 110mila visitatori a cui bisogna aggiungere i 15milioni diviews. Alla ... Arriva nell'anno degli Europei e delle, un momento importante, non solo sportivo. Siamo un ...Arriva nell'anno degli Europei e delle, un momento importante, non solo sportivo. Siamo ... 350 eventi e oltre 15 milioni di visualizzazioni deidegli incontri . Senza contare che in ...I letti presenti nel villaggio DElle Olimpiadi di Tokyo 2021 hanno la nomea di non essere indicati per fare l'amore. Circolava infatti la notizia che le camere fossero provviste di letti realizzati co ...Il sentimento negativo che aleggia in Giappone riguardo i Giochi ha indotto la Casa nipponica a ritirare i filmati girati con gli atleti: ecco il motivo ...