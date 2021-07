Advertising

EURO2020 : ???? Nicolò Barella pass, Lorenzo Insigne control & back-heel = ?? #EUROSkills | @HisenseSports | #EURO2020 - Vivo_Azzurro : ?? Federico #Chiesa e Lorenzo #Insigne sono tra i candidati al premio 'Gol del Torneo' di #EURO2020 ??? Vota i lor… - Lor_Insigne : A noi. A voi. ?? Grazie. @adidasfootball ?? #ImpossibleIsNothing #createdwithadidas - Spazio_Napoli : VIDEO | INSIGNE e IMMOBILE guardate cosa fanno ad IBIZA - susydigennaro : RT @napolimagazine: VIDEO + FOTO - Insigne sulla moto d'acqua con Immobile: 'Fratellanza' -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO INSIGNE

Tuttosport

2 Kalidou Koulibaly difensore del Napoli è il protagonista delpubblicato dal cantante Clementino in cui, dopo, Immobile e Donnarumma sul palco della presentazione della Nazionale pre - Europei, anche il difensore senegalese si cimenta nel rap di '...... dal momento che anche, Immobile e Donnarumma cantarono la stessa canzone prima della ... è uno dei tanti commenti alpostato da Clementino . 'Che uomo che è Kalidou , uno dei difensori ...Jessica, moglie di Ciro Immobile, ha condiviso sui social una foto in moto d'acqua con Jenny, moglie di Lorenzo Insigne, capitano del Napoli. Di seguito lo scatto da Instagram. Visualizza questo p ...Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, sui social ha condiviso video e foto in vacanza con Ciro Immobile, mentre si divertono sulla moto d'acqua. Di seguito le immagini da Instagram. Visualizza que ...