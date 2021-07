Vialli | foto al santuario dopo gli Europei | ' E' il tempo della gratitudine'

(Di lunedì 19 luglio 2021) Gianluca, capo delegazioneNazionale, domenica è stato alBeata VergineSperanza di Grumello Cremonese, una chiesetta settecentesca in mezzo ai campi, a un passo ...

Gianluca, capo delegazione della Nazionale, domenica è stato al Santuario della Beata Vergine della Speranza di Grumello Cremonese, una chiesetta settecentesca in mezzo ai campi, a un passo dalla casa ...Ladel commissario tecnico della Nazionale Italiana che ha vinto Euro 2020 è stata condivisa ... L'ex gemello del gol di Gianlucaperò non ha intenzione di far pesare il fatto di essere l'...Il capo delegazione della Nazionale nella sua Grumello, vicino a casa, pubblica la foto sui Social: un fioretto o un voto fatto prima del torneo ...Chissà, forse aveva fatto un fioretto. Oppure ha voluto portare il suo personalissimo grazie. Gianluca Vialli sui social ha pubblicato una ...