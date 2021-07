«Viaggio in Italia» | il progetto dedicato alla scoperta delle bellezze del nostro Paese

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 19 luglio 2021) American Express Italia, dopo il successo della prima edizione, lancia per il secondo anno «Viaggio in Italia», un progetto dedicato alla riscoperta delle bellezze del nostro Paese, per ispirare gli italiani che quest’anno viaggeranno soprattutto in Italia e guidarli nella scelta delle loro mete estive. L’iniziativa ha l’obiettivo di sostenere la ripartenza del turismo italiano, valorizzando le meraviglie naturali ed artistiche del nostro territorio, attraverso il racconto di 10 itinerari selezionati da Condé Nast Traveller Italia consultabili sul sito americanexpress.it/viaggioinitalia, che suggeriscono luoghi unici e destinazioni imperdibili.