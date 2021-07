Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2021 ore 16 | 30

(Di lunedì 19 luglio 2021)DEL 19 LUGLIOORE 16.20 ALESSIO CONTI DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAPER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE COLOMBO E DIRAMAZIONESUD. IN INTERNA INCOLONNAMENTI TRA LA RUSTICA E CASILINA INCIDENTE SULLA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DI RIANO, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA IL BIVIO PER RIANO E QUARTICCIOLO NELLE DUE DIREZIONI ANDIAMO SULLA PONTINA, PER LAVORI VERSO, CI SONO CODE TRA LA LAURENTINA E CINQUE ...

DEL 19 LUGLIO 2021 ORE 11.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI DA ASTRAL ... PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CI SONO CODE TRA CASTEL DI GUIDO E MALAGROTTA VERSO; IL ...