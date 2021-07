Via D’Amelio, sindaco Orlando: “Polizia ogni giorno a difesa dei diritti” (Di lunedì 19 luglio 2021) “Accanto all’albero della pace per ricordare Paolo Borsellino Agostino Catalano Emanuela Loi Vincenzo Li Muli Claudio Traina. Per ricordare poliziotti e poliziotte che hanno dato la loro vita per la liberazione della città e del Paese dall’egemonia mafiosa”. Lo ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando nel 29 anniversario della Strage di Via D’Amelio. “Alle 18 alla Caserma Lungaro – ha ricordato il primo cittadino – dove ha sede l’ufficio scorte da cui poliziotti e poliziotte uscivano ed escono ogni giorno mettendo a rischio la propria vita conferirò la cittadinanza onoraria nelle mani del capo della ... Leggi su forzearmatenews (Di lunedì 19 luglio 2021) “Accanto all’albero della pace per ricordare Paolo Borsellino Agostino Catalano Emanuela Loi Vincenzo Li Muli Claudio Traina. Per ricordare poliziotti e poliziotte che hanno dato la loro vita per la liberazione della città e del Paese dall’egemonia mafiosa”. Lo ha detto ildi Palermo Leolucanel 29 anniversario della Strage di Via. “Alle 18 alla Caserma Lungaro – ha ricordato il primo cittadino – dove ha sede l’ufficio scorte da cui poliziotti e poliziotte uscivano ed esconomettendo a rischio la propria vita conferirò la cittadinanza onoraria nelle mani del capo della ...

