Via D' Amelio | Mattarella | Strage che ha segnato la storia repubblicana

Advertising

SkyTG24 : Il #19luglio 1992 il giudice #PaoloBorsellino, insieme a cinque agenti di scorta, morì nell'attentato mafioso di vi… - reportrai3 : #Report alle 21.20 su @RaiTre Un filo nero collegherebbe la bomba alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980 a quel… - chetempochefa : 'Caro papà, ogni sera prima di addormentarci ti ringraziamo per il dono più grande: il modo in cui ci hai insegnato… - TPeppino : RT @virginiaraggi: .@Roma ricorda il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta uccisi il 19 luglio 1992 nell’attentato di via… - me_desaparecido : RT @Antonio79B: 'Se non fosse per il dolore di lasciare la mia famiglia, potrei anche morire sereno'. #19luglio 1992 morivano, nella strag… -

Ultime Notizie dalla rete : Via Amelio

Oggi ricorre infatti il 29° anniversario dell'attentato diD': è sempre stato un momento dedicato alla riflessione, alla memoria e alla celebrazione del sacrificio di 6 uomini dello Stato ..."Immutata commozione e necessità dell'impegno comune per sradicare le mafie". "L'attentato diD', ventinove anni or sono, venne concepito e messo in atto con brutale disumanità. Paolo Borsellino pagò con la vita la propria rettitudine e la coerenza di uomo delle Istituzioni. Con lui ...A maggio è stato ucciso in quel di Capaci il Magistrato Giovanni Falcone mentre a Luglio è andata in scena la strage-di via D’Amelio dove è morto l’altro Magistrato Paolo Borsellino lasciando dubbi e ...“L’attentato di via D’Amelio venne concepito e messo in atto con brutale disumanità. Paolo Borsellino pagò con la vita la propria rettitudine e la coerenza di uomo delle I ...