Vettel, fuori dalla pista lotta per l'ambiente... anche come spazzino! (Di lunedì 19 luglio 2021) 'Domenica sera a Silverstone. Il weekend del GP di Gran Bretagna è finito. Ma per Seb, la corsa per il pianeta non finisce mai'. È il tweet con cui l'Aston Martin ha documentato il curioso dopo gara ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 19 luglio 2021) 'Domenica sera a Silverstone. Il weekend del GP di Gran Bretagna è finito. Ma per Seb, la corsa per il pianeta non finisce mai'. È il tweet con cui l'Aston Martin ha documentato il curioso dopo gara ...

Advertising

gnomini : RT @Gazzetta_it: Vettel, momento no. Ma fuori dalla pista lotta per l’ambiente... anche come spazzino! #F1 - Gazzetta_it : Vettel, momento no. Ma fuori dalla pista lotta per l’ambiente... anche come spazzino! #F1 - monica603277441 : NON E' UN GESTO GREEN, E' UN GESTO DI CIVILTA', VISTO CHE IL POPOLO DI CAPRE E' PRETTAMENTE LURIDO DENTRO E FUORI,… - SebastianTano90 : @seblegendvettel Sbaglio o in quella gara vettel lo brucio alla partenza a differenza di qualcuno che ha buttato fuori il rivale - nicpdic : RT @FrederickSeb: Hamilton *va a muro a Imola, sbaglia oggi* tutto ok Perez *fa disastri in varie gare* tutto ok Leclerc *butta fuori Gasly… -

Ultime Notizie dalla rete : Vettel fuori Vettel, fuori dalla pista lotta per l'ambiente... anche come spazzino! È il tweet con cui l'Aston Martin ha documentato il curioso dopo gara di Sebastian Vettel, ripreso (qui sotto ci proponiamo anche il video postato dalla F1) con guanti in mano a fare da netturbino in ...

F1 GP Silverstone, le pagelle. Hamilton, vittoria? No, doppia rapina con scasso. E Leclerc regala alla Ferrari un sogno Verstappen - Il leader del mondiale fuori subito per un contatto con Hamilton, e rischia grosso, ... Vettel - Weekend buono fino a quando rispolvera la sua specialità vera: un bel testacoda in solitaria.

Vettel, fuori dalla pista lotta per l'ambiente... anche come spazzino! La Gazzetta dello Sport Aston Martin, una gara dai due volti Il bilancio del Gran Premio di Gran Bretagna recita quattro punti per il team che ha sede a meno di un chilometro dal circuito di Silverstone ...

F1, Vettel versione "green": raccoglie spazzatura dopo il GP di Silverstone. VIDEO Dal rosso Ferrari al verde Aston Martin. E non solo in pista. Sebastian Vettel si dimostra sempre più "green", anche fuori dal paddock, come dimostrano le immagini pubblicate dai social della sua scud ...

È il tweet con cui l'Aston Martin ha documentato il curioso dopo gara di Sebastian, ripreso (qui sotto ci proponiamo anche il video postato dalla F1) con guanti in mano a fare da netturbino in ...Verstappen - Il leader del mondialesubito per un contatto con Hamilton, e rischia grosso, ...- Weekend buono fino a quando rispolvera la sua specialità vera: un bel testacoda in solitaria.Il bilancio del Gran Premio di Gran Bretagna recita quattro punti per il team che ha sede a meno di un chilometro dal circuito di Silverstone ...Dal rosso Ferrari al verde Aston Martin. E non solo in pista. Sebastian Vettel si dimostra sempre più "green", anche fuori dal paddock, come dimostrano le immagini pubblicate dai social della sua scud ...