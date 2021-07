Verstappen - Hamilton insulti razzisti | FIA | Inaccettabili

(Di lunedì 19 luglio 2021) La tensione post incidente al via tra Lewise Maxprosegue anche sui social network. Lewisè stato vittima di "moltemplici" sul web. Così la Federazione ...

Advertising

ZZiliani : Va be’ che la delusione di “It’s coming home” è ancora forte, ma volersi rifare con il GP di #Inghilterra tentando… - SkySportF1 : Incidente Verstappen-Hamilton, l'impressionante video di un tifoso in tribuna #SkyMotori #F1 #Formula1 #BritishGP - SkySportF1 : Hamilton-Verstappen, una rivalità forte e cruda #SkyMotori #F1 #Formula1 #BritishGP???? - FormulaPassion : #F1 | #Masi spiega la sanzione attribuita dai commissari a Lewis #Hamilton - itsgiuliadip : Questa è la spiegazione più ragionevole che ho visto finora. Ovviamente io non sono un’esperta e quindi mi “affido”… -

Ultime Notizie dalla rete : Verstappen Hamilton

La tensione post incidente al via tra Lewise Maxprosegue anche sui social network. Lewisè stato vittima di "moltemplici insulti razzisti" sul web. Così la Federazione Internazionale e la Scuderia di Brackley ...Masi è poi tornato su quanto accaduto tra Lewise Maxa Copse, l'ex prima curva del famoso tracciato britannico. "Se la guardi in quella particolare circostanza le squadre hanno ...Roma, 19 lug. (askanews) - La tensione post incidente al via tra Lewis Hamilton e Max Verstappen prosegue anche sui social network. Lewis Hamilton è stato vittima di "moltemplici insulti razzisti ...Il direttore di corsa è entrato nel merito della valutazione che ha portato i commissari a sanzionare Lewis Hamilton con dieci secondi di penalità dopo il contatto che ha messo fuori gara Verstappen ...