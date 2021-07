Verstappen - Hamilton, è bufera. L'incidente di Silverstone infiamma il Mondiale (Di lunedì 19 luglio 2021) Max Verstappen: 'Hamilton è pericoloso e antisportivo'. Lewis Hamilton: 'No, gareggio in modo duro ma sempre corretto. Max è un avversario incredibile, sono felice che stia bene'. Helmut Marko (Red ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 19 luglio 2021) Max: 'è pericoloso e antisportivo'. Lewis: 'No, gareggio in modo duro ma sempre corretto. Max è un avversario incredibile, sono felice che stia bene'. Helmut Marko (Red ...

F1 : TOP 10 (15 mins to go in FP2) Verstappen Leclerc ?? Sainz Ocon Perez Norris Ricciardo Hamilton Giovinazzi Bottas… - ZZiliani : Va be’ che la delusione di “It’s coming home” è ancora forte, ma volersi rifare con il GP di #Inghilterra tentando… - Gazzetta_it : Ira Verstappen dopo l'autoscontro a Silverstone: “Hamilton pericoloso. E festeggiava con me in ospedale...” #F1 - TheExtremista : Lewis Hamilton mi sta profondamente sulle palle da giorno 1 della sua sfavillante carriera. Così come ho sempre de… - Sport_Fair : #Hamilton ha sbagliato e ha pagato al #BritishGP Ma la reazione di #Verstappen è stata esagerata Giusta la rabbia… -