Verso Tokyo 2020: positivo un giornalista italiano, a bordo con lui diversi atleti azzurri (Di lunedì 19 luglio 2021) Le ultime notizie da Tokyo non sono affatto buone, neppure per il gruppo azzurro. Ma del resto pensare che sarebbe filato tutto liscio, è cosa abbastanza utopica, soprattutto se consideriamo l’attuale situazione in Europa ma anche nel resto del mondo. È stato l’ambasciatore d’Italia a Tokyo, Giorgio Starace, a mettere al corrente la stampa italiana sul caso del giornalista accreditato ai Giochi olimpici di Tokyo atterrato ieri presso lo scalo di Haneda, un giornalista risultato positivo. Non è il primo caso, già nei giorni scorsi avevamo parlato di altri casi riscontrati nel villaggio ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 19 luglio 2021) Le ultime notizie danon sono affatto buone, neppure per il gruppo azzurro. Ma del resto pensare che sarebbe filato tutto liscio, è cosa abbastanza utopica, soprattutto se consideriamo l’attuale situazione in Europa ma anche nel resto del mondo. È stato l’ambasciatore d’Italia a, Giorgio Starace, a mettere al corrente la stampa italiana sul caso delaccreditato ai Giochi olimpici diatterrato ieri presso lo scalo di Haneda, unrisultato. Non è il primo caso, già nei giorni scorsi avevamo parlato di altri casi riscontrati nel villaggio ...

Advertising

gallinari8888 : ???? Inizia la strada verso Tokyo! ?? In Giappone, a testa alta, per continuare a stupire! #NothingButAzzurri… - NEWGROUPSRLS : Nuovo Articolo su - sportface2016 : Gli Usa vincono l'ultimo test di preparazione contro la Spagna verso #Tokyo2020 - Lavitadelpopolo : Sono giorni di carico importanti per i 26 atleti della nazionale di canottaggio in preparazione delle gare olimpich… - PianetaBasketIT : 23 di Ricky Rubio non bastano alla Spagna contro gli USA -