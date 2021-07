Verona, visite mediche per Montipò (Di lunedì 19 luglio 2021) Come riportato ieri sera, sarà Lorenzo Montipò il nuovo portiere dell’Hellas Verona, in sostituzione di Marco Silvestri che passerà all’Udinese. L’ormai ex estremo difensore del Benevento, ha sostenuto questa mattina le visite mediche con il Verona. Al suo posto la Strega ha ingaggiato Paleari. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 19 luglio 2021) Come riportato ieri sera, sarà Lorenzoil nuovo portiere dell’Hellas, in sostituzione di Marco Silvestri che passerà all’Udinese. L’ormai ex estremo difensore del Benevento, ha sostenuto questa mattina lecon il. Al suo posto la Strega ha ingaggiato Paleari. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

