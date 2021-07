Venezia 2021: Madres Paralelas di Pedro Almodóvar è il film di apertura (Di lunedì 19 luglio 2021) Sarà Madres Paralelas, il nuovo film di Pedro Almodóvar interpretato da Penélope Cruz, a inaugurare la Mostra del Cinema di Venezia 2021 il 1 settembre, il film sarà presentato in concorso. Madres Paralelas, diretto da Pedro Almodóvar e interpretato da Penélope Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde, Aitana Sánchez-Gijón, con la partecipazione di Julieta Serrano e Rossy De Palma è il film di apertura, in Concorso, della 78. Mostra Internazionale d'Arte ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 19 luglio 2021) Sarà, il nuovodiinterpretato da Penélope Cruz, a inaugurare la Mostra del Cinema diil 1 settembre, ilsarà presentato in concorso., diretto dae interpretato da Penélope Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde, Aitana Sánchez-Gijón, con la partecipazione di Julieta Serrano e Rossy De Palma è ildi, in Concorso, della 78. Mostra Internazionale d'Arte ...

