Venezia 2021: il film di apertura sarà «Madres paralelas» di Pedro Almodóvar (Di lunedì 19 luglio 2021) La line-up ufficiale sarà annunciata a fine luglio ma, dopo la conferma di Dune di Denis Villeneuve e l'ipotetico approdo di Spencer di Pablo Larraín, la Mostra del Cinema di Venezia comunica, finalmente, quale sarà il film di apertura della settantottesima edizione, al via al Lido dal 1° all'11 settembre: si tratta di Madres paralelas, il nuovo film diretto da Pedro Almodóvar con Penélope Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde, Aitana Sánchez-Gijón e con la partecipazione di Julieta Serrano e Rossy De Palma che parteciperà alla Mostra in concorso. Il film, che sarà distribuito in Italia Warner Bros. Pictures., racconta la vita di due donne single, Janis e Ana, che condividono la stessa stanza di ospedale prima di partorire. Per entrambe la gravidanza non è programmata: Janis, la più grande, crede di non avere rimpianti e che il bambino sarà una svolta per la sua vita, mentre Ana, la più giovane, è spaventata, convinta di non potercela fare.

