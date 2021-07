Variante Delta: Francia rischia il coprifuoco, restrizioni anche in altri Paesi (Di lunedì 19 luglio 2021) E’ di nuovo ipotesi coprifuoco in Francia per frenare la diffusione della Variante Delta: l’Europa di nuovo sotto pressione L’ipotesi del coprifuoco anti-Covid torna ad aleggiare in Europa: in vari Paesi ritornano le misure per arginare i nuovi contagi determinati dalla Variante Delta. Francia Il segretario di Stato per gli Affari europei Clement Beaune a Bfm non ha escluso la reimposizione delle misure di coprifuoco se i casi continueranno a salire. In Francia, dove Macron ha esteso l’uso del ... Leggi su zon (Di lunedì 19 luglio 2021) E’ di nuovo ipotesiinper frenare la diffusione della: l’Europa di nuovo sotto pressione L’ipotesi delanti-Covid torna ad aleggiare in Europa: in variritornano le misure per arginare i nuovi contagi determinati dallaIl segretario di Stato per gli Affari europei Clement Beaune a Bfm non ha escluso la reimposizione delle misure dise i casi continueranno a salire. In, dove Macron ha esteso l’uso del ...

