Van Aert ha vinto l’ultima tappa del Tour De France

Il campione belga Van Aert ha vinto battendo negli ultimi metri il connazionale Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) e il britannico Mark Cavendish (Deceuninck-Quick-Step). Van Aert ha vinto il Tour De France? Per il corridore Jumbo-Visma si tratta della terza tappa vinta nella corsa di quest'anno, dopo la tappa di montagna al Mont Ventoux e la cronometro di sabato. Il trionfo belga ha distrutto la possibilità di Mark Cavendish di battere un record nel numero di tappe vinte al Tour de France. Il 22enne Tadej Pogacar (UAE ...

