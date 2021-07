VAM Investments SPAC, debutto positivo sulla Borsa di Amsterdam (Di lunedì 19 luglio 2021) (TeleBorsa) – VAM Investments SPAC – la Special Purpose Acquisition Company promossa dall’ex CEO di Bulgari Francesco Trapani e Marco Piana – è sbarcata oggi sulla Borsa di Amsterdam. Si tratta della quattordicesima quotazione SPAC sui mercati Euronext nel 2021. Una SPAC è un veicolo di investimento costituito per raccogliere capitali sul mercato attraverso la quotazione in Borsa; i capitali raccolti nella IPO sono destinati ad essere impiegati per un’operazione di acquisizione di una società target. In apertura il prezzo del titolo è ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 19 luglio 2021) (Tele) – VAM– la Special Purpose Acquisition Company promossa dall’ex CEO di Bulgari Francesco Trapani e Marco Piana – è sbarcata oggidi. Si tratta della quattordicesima quotazionesui mercati Euronext nel 2021. Unaè un veicolo di investimento costituito per raccogliere capitali sul mercato attraverso la quotazione in; i capitali raccolti nella IPO sono destinati ad essere impiegati per un’operazione di acquisizione di una società target. In apertura il prezzo del titolo è ...

Advertising

DividendProfit : VAM Investments SPAC, debutto positivo sulla Borsa di Amsterdam - DividendProfit : VAM Investments SPAC, debutto positivo sulla Borsa di Amsterdam - As_Aifi : ?? Nasce #VAM Investments Spac, per investire nel “consumer goods and services” in Europa @VAM_Investments Leggi qu… - chiaravise : VAM Investments SPAC: nasce il nuovo progetto di Francesco Trapani e Marco Piana - Andreacocco87 : Sbarca oggi in Borsa una nuova Spac: è Vam Investments -