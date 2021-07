Valenti: 'Dal titolo ai camp: ecco tutte le novità della prossima edizione' (Di lunedì 19 luglio 2021) Il vicedirettore vicario della Gazzetta dello Sport e direttore scientifico del Festival dello Sport di Trento, Gianni Valenti, presenta l'edizione 2021 Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 19 luglio 2021) Il vicedirettore vicarioGazzetta dello Sport e direttore scientifico del Festival dello Sport di Trento, Gianni, presenta l'2021

Advertising

Amore_Luce_Vita : RT @rainiero43: @Handwriting01 @VinterChampagne Studi, pubblicati anche dall'OMS, dimostrano che le persone sane, asintomatiche, pur positi… - rainiero43 : @Handwriting01 @VinterChampagne Studi, pubblicati anche dall'OMS, dimostrano che le persone sane, asintomatiche, pu… - acacciatore94 : RT @rtl1025: ?? “Gli #azzurri stanno partendo in questi giorni per le Olimpiadi di #Tokyo2020. È una spedizione record dal punto di vista de… - 34_liss : RT @rtl1025: ?? “Gli #azzurri stanno partendo in questi giorni per le Olimpiadi di #Tokyo2020. È una spedizione record dal punto di vista de… - mavdworld : RT @rtl1025: ?? “Gli #azzurri stanno partendo in questi giorni per le Olimpiadi di #Tokyo2020. È una spedizione record dal punto di vista de… -