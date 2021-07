Val di Susa, camionista sbrocca ai No Tav: “In piedi dalle quattro, fatemi lavorare” (Video) (Di lunedì 19 luglio 2021) Torino, 19 lug – Tensione in val di Susa dove un camionista, frustrato per non poter lavorare, ha avuto da ridire con i No Tav che avevano allestito un blocco proprio dove doveva passare lui: “So chi siete voi, siete delle merde”. No Tav, lo sfogo del camionista Nel Video, pubblicato proprio dai No Tav sull pagina Facebook, si vede il camionista evidentemente esaurito dalla situazione scendere dal tir e prendere a male paroe i presenti. Secondo i No Tav, l’uomo avrebbe cercato di investirli, cosa che dal Video non è riscontrabile al momento. “Siete voi il problema” si ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 19 luglio 2021) Torino, 19 lug – Tensione in val didove un, frustrato per non poter, ha avuto da ridire con i No Tav che avevano allestito un blocco proprio dove doveva passare lui: “So chi siete voi, siete delle merde”. No Tav, lo sfogo delNel, pubblicato proprio dai No Tav sull pagina Facebook, si vede ilevidentemente esaurito dalla situazione scendere dal tir e prendere a male paroe i presenti. Secondo i No Tav, l’uomo avrebbe cercato di investirli, cosa che dalnon è riscontrabile al momento. “Siete voi il problema” si ...

