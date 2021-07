Vaccino, un italiano su due (over 12) ha ricevuto due dosi. Il bollettino di oggi: 2.072 casi e 7 morti, tasso di positività al 2,3% (Di martedì 20 luglio 2021) L'Italia raggiunge un altro step. Un italiano su due di quelli vaccinabili ha completato il ciclo con entrambe le dosi. Secondo quanto emerge dal report del governo, aggiornato alle 17 di oggi,... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 20 luglio 2021) L'Italia raggiunge un altro step. Unsu due di quelli vaccinabili ha completato il ciclo con entrambe le. Secondo quanto emerge dal report del gno, aggiornato alle 17 di,...

Advertising

schumacher_jorg : @loriana34406751 Io sono un sostenitore del vaccino. Ma mi fa schifo la prepotenza di Macron e dei suoi sudditi dot… - ilsuonatoredi : RT @MMaXXprIIme: Italiano che viaggia in Italia e all'estero: vaccino, mascherina, tampone, Green Pass Clandestino che arriva in Italia: no… - valy_s : @Angeloman70 @robersperanza Come puoi vedere.. lo Stato (italiano) è più preoccupato della pizza di un giovane (che… - EmaXsca : @Daniele_Manca @Corriere @beppesevergnini Ma una domanda: il certificato del marchio green pass, non è irregolare,v… - luragiuseppe : RT @paolobeffa: @deidesk Però da noi abbiamo un quotidiano comunista che tifa contro lo sviluppo del vaccino italiano 'perché lo vuole la L… -