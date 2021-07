Vaccino Moderna, buone notizie. basta un quarto di dose (Di lunedì 19 luglio 2021) Non ci aspettavamo da un virus considerato stagionale un rialzo dei contagi in piena estate. Ma va tenuto conto che il "comportamento" di questi microrganismi dipende anche da altri fattori, quali il comportamento degli ospiti (noi stessi), la loro evoluzione (le varianti) e la percentuale della popolazione immunizzata. Proprio sui vaccini continuano ad arrivare notizie che smentiscono o correggono studi precedenti. L'ultimo esempio viene da uno studio anticipato da Nature secondo il quale basterebbe un quarto di ciascuna dose di Moderna per ottenere la protezione anticorpale di lunga durata necessaria. Quello che è ... Leggi su panorama (Di lunedì 19 luglio 2021) Non ci aspettavamo da un virus considerato stagionale un rialzo dei contagi in piena estate. Ma va tenuto conto che il "comportamento" di questi microrganismi dipende anche da altri fattori, quali il comportamento degli ospiti (noi stessi), la loro evoluzione (le varianti) e la percentuale della popolazione immunizzata. Proprio sui vaccini continuano ad arrivareche smentiscono o correggono studi precedenti. L'ultimo esempio viene da uno studio anticipato da Nature secondo il quale basterebbe undi ciascunadiper ottenere la protezione anticorpale di lunga durata necessaria. Quello che è ...

Advertising

InvictusNon : Covid. Da Aifa nuove avvertenze per rischi, molto rari, per i vaccini Janssen, Pfizer e Moderna - Quotidiano Sanità… - PellegriniLuisa : Ne consiglio la lettura agli ignoranti in materia, soprattutto a quelli che che anziché tacere sparano caxxate e a… - PaolaAnna8 : RT @elenaprimudaja: @ImolaOggi Non lo faccio lo stesso, grazie. Manco se mi pagano. - davidlapo1967 : Nonostante il vaccino non prendo il 5G.. Addirittura solo Edge.. Moderna avete sbagliato qualcosa??? - MuraSandro : RT @Lady_ofShalott_: Sapete se ci sono studi sulla copertura del vaccino “eterologo” riguardo la variante Delta? Leggo solo numeri su Pfize… -