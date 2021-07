Vaccino Covid, immunologo Clerici: “Se i docenti non si vaccinano, c’è rischio Dad. Più sali come classe ‘culturale’ e più senti scetticismo” (Di lunedì 19 luglio 2021) Oggi "più sali come classe 'culturale' e più senti scetticismo" verso l'idea di vaccinarsi obbligatoriamente contro Covid. "È una cosa un po' assurda. E invece tutti coloro che sono a contatto con il pubblico dovrebbero essere obbligati a farlo. Non puoi non essere vaccinato se sei a contatto col pubblico, punto e basta. Vale anche per i docenti: senz'altro non vogliamo tornare un'altra volta alla Dad e se i docenti non si vaccinano il rischio c'è". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 19 luglio 2021) Oggi "più'culturale' e più" verso l'idea di vaccinarsi obbligatoriamente contro. "È una cosa un po' assurda. E invece tutti coloro che sono a contatto con il pubblico dovrebbero essere obbligati a farlo. Non puoi non essere vaccinato se sei a contatto col pubblico, punto e basta. Vale anche per i: senz'altro non vogliamo tornare un'altra volta alla Dad e se inon siilc'è". L'articolo .

Advertising

fattoquotidiano : Vaccino Covid, FdI e quell’occhiolino ai no vax. Lollobrigida: “Sotto i 40 anni? Non consiglierei a nessuno di farl… - borghi_claudio : I conti sono presto fatti. 76.200 reazioni avverse 9140 reazioni gravi (12%) 760 morte o invalidità (1% del totale)… - GiovanniToti : Cos’altro serve per capire l’importanza del vaccino contro il Covid? Facciamolo, per la nostra salute e quella di c… - RobertoAli20 : @verosh01 @Roger85674604 @RealEmisKilla Parliamoci chiaro, se son 10 vite strappate per il covid hanno giustamente… - Grilli15 : RT @flaminiasabate1: Finora ho obbedito a qualunque indicazione per quanto concerne il Covid, ma avendo fatto entrambe le vaccinazioni non… -