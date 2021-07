Vaccino Covid, Fedriga: “Fascia di indecisi ancora troppo condizionata dalle fake news” (Di lunedì 19 luglio 2021) ''Se torniamo a chiudere come se il Vaccino non esistesse, in tanti si convinceranno che il Vaccino è inutile''. Così al Corriere della Sera Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli-Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 19 luglio 2021) ''Se torniamo a chiudere come se ilnon esistesse, in tanti si convinceranno che ilè inutile''. Così al Corriere della Sera Massimiliano, presidente del Friuli-Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni. L'articolo .

