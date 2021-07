Vaccino anti-Covid e sole: cosa c’è da sapere (Di lunedì 19 luglio 2021) Molti italiani sono già nei luoghi di vacanza e altri li raggiungeranno a breve. Con l’estate che sta entrando nella sua fase culminante, uno dei pensieri più ricorrenti è come preservare al meglio la pelle dai raggi solari nocivi. Una preoccupazione abituale durante la stagione più calda, ma che quest’anno si arricchisce di un nuovo elemento di riflessione in grado, forse, di modificare le scelte in tema di protezione. L’estate 2021, infatti, è la seconda dell’era Covid ma la prima che coincide con la campagna di vaccinazione globale contro il virus. La domanda, quindi, sorge spontanea: vaccino ed esposizione solare possono convivere serenamente o è necessario mettere in atto strategie specifiche per trascorrere un’estate serena? Per fare chiarezza, abbiamo chiesto delucidazioni al direttore del reparto di Dermatologia dell’Ospedale Maggiore di Parma, Claudio Feliciani. Leggi su vanityfair (Di lunedì 19 luglio 2021) Molti italiani sono già nei luoghi di vacanza e altri li raggiungeranno a breve. Con l’estate che sta entrando nella sua fase culminante, uno dei pensieri più ricorrenti è come preservare al meglio la pelle dai raggi solari nocivi. Una preoccupazione abituale durante la stagione più calda, ma che quest’anno si arricchisce di un nuovo elemento di riflessione in grado, forse, di modificare le scelte in tema di protezione. L’estate 2021, infatti, è la seconda dell’era Covid ma la prima che coincide con la campagna di vaccinazione globale contro il virus. La domanda, quindi, sorge spontanea: vaccino ed esposizione solare possono convivere serenamente o è necessario mettere in atto strategie specifiche per trascorrere un’estate serena? Per fare chiarezza, abbiamo chiesto delucidazioni al direttore del reparto di Dermatologia dell’Ospedale Maggiore di Parma, Claudio Feliciani.

