Advertising

MediasetTgcom24 : Vaccini, Ue: 'Somministrare velocemente dosi appena arrivano' #Covid - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, Ue: 'Somministrare velocemente dosi appena arrivano' #Covid - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, Ue: 'Somministrare velocemente dosi appena arrivano' #Covid - Radio1Rai : ??#Vaccini #UE “Per raggiungere il target del 70% degli europei adulti vaccinati entro fine luglio, occorre che gli… - Luna61710831 : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, Ue: 'Somministrare velocemente dosi appena arrivano' #Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Somministrare

TGCOM

Tuttavia, per centrare l'obiettivo, 'occorre che gli Stati continuino avelocemente iappena arrivano'."E' fondamentale per noi allora, per poter procedere con le importantissime vaccinazioni della popolazione - afferma Giotti - poterin farmacia ilPfizer o Moderna, che ...Sono 86 le farmacie già attive per la campagna anti Covid su una adesione complessiva in sede regionale di 220. Il servizio si è avviato il 24 giugno, con il vaccino Pfizer per gli under 60 e Johnson ...Tra gli over 80 ci sono ancora oltre 51mila siciliani non ancora vaccinati (16%). Sono 89mila i siciliani tra i 70 e i 79 anni che ancora non prenotano la dose ...