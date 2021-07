Vaccini: Renzi, fatto ieri. Follia dire no sotto i 40 anni (Di lunedì 19 luglio 2021) "ieri mi sono vaccinato. Tutto bene. Ai complottisti dico che ora il 5g prende molto bene. Ho il gps in testa", così Matteo Renzi, oggi ospite a Studio24 su Rainews24. "Non mi interessa sapere se ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 luglio 2021) "mi sono vaccinato. Tutto bene. Ai complottisti dico che ora il 5g prende molto bene. Ho il gps in testa", così Matteo, oggi ospite a Studio24 su Rainews24. "Non mi interessa sapere se ...

Advertising

stanzaselvaggia : Solo i presidenti di regione, in buona parte appena rieletti, fanno da testimonial ai vaccini. Per il resto, i poli… - davidefaraone : @stanzaselvaggia A Renzi è stato detto di tutto, ma arrivare a pensare che sia anche un no vax mi pare veramente al… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Vaccini: Renzi, fatto ieri. Follia dire no sotto i 40 anni: (ANSA) - ROMA, 19 LUG - 'Ieri mi sono… - SerglocSergio : RT @PoliticaPerJedi: Ve la prendete perché ho incluso anche Renzi tra i ritardatari. Lo ha ammesso lui stesso: 'Ho perso due settimane perc… - Dome689 : RT @pirata_21: Oggi #Renzi parlava del #GreenpassObbligatorio e io ero d'accordo. Per dire gli effetti collaterali devastanti del #vaccino.… -