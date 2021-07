Vaccini, over 60: prenotazioni aperte, in Toscana, dal 21 luglio per anticipare il richiamo (Di lunedì 19 luglio 2021) In Toscana gli over 60 potranno anticipare il richiamo del vaccino Astrazeneca, già programmato ad agosto. Lo rende noto la Regione spiegando che si potrà fare a partire dalle ore 12 di mercoledì 21 luglio quando il portale online regionale consentirà a chi ha più di 60 anni di anticipare in automatico la data della somministrazione della seconda dose, già programmata nel mese di agosto negli hub indicati L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 19 luglio 2021) Ingli60 potrannoildel vaccino Astrazeneca, già programmato ad agosto. Lo rende noto la Regione spiegando che si potrà fare a partire dalle ore 12 di mercoledì 21quando il portale online regionale consentirà a chi ha più di 60 anni diin automatico la data della somministrazione della seconda dose, già programmata nel mese di agosto negli hub indicati L'articolo proviene da Firenze Post.

