Vaccini obbligatori per gli insegnanti, caccia gli ultimi indecisi. Il ministro Bianchi: «Ne discuteremo in Cdm: deciderà il governo» (Di lunedì 19 luglio 2021) Sarà il Consiglio dei Ministri a decidere sull'obbligatorietà del vaccino anti-Covid per gli insegnati e il personale Ata delle scuole, in vista delle riaperture del prossimo settembre. A confermarlo è stato il ministro per l'Istruzione, Patrizio Bianchi, a margine dell'inaugurazione di Lef, il Digital Innovation Hub, in provincia di Pordenone. «Noi ci troveremo questa settimana col Consiglio dei ministri e la decisione sull'obbligo vaccinale o meno per gli insegnanti andrà presa dall'intero collegio», ha confermato il ministro Bianchi. Ma quante sono le professionalità del mondo della ...

