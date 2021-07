Vaccini | nell' 80% dei casi proteggono dall' infezione | nel 95% dalla morte E chi non si vaccina è un pericolo

Advertising

officialmaz : Considerato il bassissimo livello del dibattito sui vaccini sui social, sarebbe auspicabile che giornalisti, medici… - lucal2306 : @ClaudeTadolti @fattoquotidiano @Achimporta Gli ospedali erano vuoti anche nell'estate del 2020. Se ci continuiamo… - tex973 : RT @officialmaz: Considerato il bassissimo livello del dibattito sui vaccini sui social, sarebbe auspicabile che giornalisti, medici, scien… - enciro59 : RT @officialmaz: Considerato il bassissimo livello del dibattito sui vaccini sui social, sarebbe auspicabile che giornalisti, medici, scien… - AmedeoDis : RT @officialmaz: Considerato il bassissimo livello del dibattito sui vaccini sui social, sarebbe auspicabile che giornalisti, medici, scien… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini nell

Corriere della Sera

... occhio al Passenger Locator Form: senza questo modulo non è possibile partire, in Italia ... Ciò, 'sulla base delle sollecitazioni del Cts, perché siamo'ambito delle scelte che la politica ...Ma attenzione anche gli over 50, perché'ultimo mese le ospedalizzazioni riguardano in maniera importante anche quella fascia d'età". outstream "Sulle forniture didel terzo trimestre ...In questi giorni si è parlato molto di introdurre l’obbligo del vaccino (e quindi Green Pass) per il personale docente e ata della scuola pubblica, un’ipotesi avanzata che subito aveva sollevato molti ..."Nelle province 28 nuovi casi e 0 decessi nelle ultime 24h". Coronavirus - L'assessore alla Sanità Alessio D'Amato fa il punto sui contagi nel Lazio e sui vaccini: "Prima settimana di agosto confermo ...