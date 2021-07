Vaccini Napoli, caccia a 4mila iscritti: non si sono mai presentati (Di lunedì 19 luglio 2021) A Napoli è caccia a 4mila iscritti alla piattaforma per i Vaccini. Questi cittadini avrebbero rifiutato la somministrazione: il piano. La Regione Campania alla caccia degli indecisi (via Screenshot)La Regione Campania fa partire la corsa contro il tempo per la somministrazione dei Vaccini a Napoli. Il piano del Governatore Vincenzo De Luca prevedeva il raggiungimento dell’immunità di gregge per il mese di luglio. A causa degli indecisi e di una comunicazione scarsa da parte del Governo, il Presidente della Campania ha dovuto rimandare ad ottobre la data ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 19 luglio 2021) Aalla piattaforma per i. Questi cittadini avrebbero rifiutato la somministrazione: il piano. La Regione Campania alladegli indecisi (via Screenshot)La Regione Campania fa partire la corsa contro il tempo per la somministrazione dei. Il piano del Governatore Vincenzo De Luca prevedeva il raggiungimento dell’immunità di gregge per il mese di luglio. A causa degli indecisi e di una comunicazione scarsa da parte del Governo, il Presidente della Campania ha dovuto rimandare ad ottobre la data ...

Advertising

mathociquala : RT @MinutemanItaly: A Napoli ormai è Far West. Ambulanze ridotte al lumicino grazie ai tagli di De Luca (che in TV continua a sbraitare com… - SilvanaColomb10 : RT @antonluca_cuoco: Napoli 1973, epidemia di colera. Madri molto più sagge di tante del 2021 manifestano per chiedere i vaccini. La città… - Comemigirano : @Murdock16362351 Così come continua a non voler capire che Montagnier ha detto una cazzata sesquipedale... ecco, i… - infoiteconomia : Vaccini, la “stretta” di Napoli: da oggi a venerdì 23 ci sono quattro open day. De Luca: un piano per gli studenti - lllop206 : RT @antonluca_cuoco: Napoli 1973, epidemia di colera. Madri molto più sagge di tante del 2021 manifestano per chiedere i vaccini. La città… -