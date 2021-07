Vaccini, Moratti: “In Lombardia superate 11 milioni di somministrazioni” (Di lunedì 19 luglio 2021) “Apprezzamento e ringraziamento” per il contributo e l’operato delle Forze Armate nella campagna di vaccinazione è stato espresso lunedì dalla vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, in occasione dell’incontro con il colonnello Fabio Zullino, coordinatore regionale delle Forze Armate e direttore del Centro ospedaliero militare di Baggio, Milano. IMPEGNO DEI MILITARI, VALORE AGGIUNTO “Oggi la Lombardia supera 11 milioni di somministrazioni – ha detto Letizia Moratti – e fra pochi giorni toccheremo il traguardo dei 7 milioni di aderenti. ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 19 luglio 2021) “Apprezzamento e ringraziamento” per il contributo e l’operato delle Forze Armate nella campagna di vaccinazione è stato espresso lunedì dalla vicepresidente e assessore al Welfare di Regione, Letizia, in occasione dell’incontro con il colonnello Fabio Zullino, coordinatore regionale delle Forze Armate e direttore del Centro ospedaliero militare di Baggio, Milano. IMPEGNO DEI MILITARI, VALORE AGGIUNTO “Oggi lasupera 11di– ha detto Letizia– e fra pochi giorni toccheremo il traguardo dei 7di aderenti. ...

radiolombardia : Vaccini, Moratti: 'Sette milioni di adesioni e 11 milioni di somministrazioni' - - infoitinterno : Vaccini, Moratti: In Lombardia superato tetto 11 mln somministrazioni - AnsaLombardia : Vaccini: Moratti, superato tetto 11 mln dosi somministrate. Lombardia prima regione per copertura, +5,3% sopra medi… - SAGGEIDEE : Si Milady, ma solo grazie a PosteItaliane, dopo essere stati gli ultimi a partire!!! ... che se fosse stato per voi… - infoitinterno : La Moratti torna a parlare di lockdown e zone rosse (ma punta tutto sui vaccini) -