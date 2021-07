Vaccini, metà della popolazione italiana immunizzata con due dosi | Francia: non escluso ripristino coprifuoco (Di lunedì 19 luglio 2021) In Italia hanno completato il ciclo vaccinale 27.120.766 di persone, pari al 50,21% della popolazione over 12. Il dato emerge dal rapporto della struttura commissariale aggiornato alle 6:09 di lunedì; ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 19 luglio 2021) In Italia hanno completato il ciclo vaccinale 27.120.766 di persone, pari al 50,21%over 12. Il dato emerge dal rapportostruttura commissariale aggiornato alle 6:09 di lunedì; ...

