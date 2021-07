Vaccini, lo studio: “Prevengono all’88% l’infezione e al 97% il ricovero in terapia intensiva” (Di lunedì 19 luglio 2021) L’efficacia complessiva della vaccinazione anti-Covid è superiore al 70 per cento nel prevenire l’infezione in vaccinati con ciclo incompleto e superiore all’88 per cento per i vaccinati con ciclo completo. A rilevarlo è lo studio dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) che costituisce l’ultimo rapporto sull’efficacia dei Vaccini, nonché il più aggiornato. Lo studio, i cui risultati sono stati pubblicati dal Corriere della Sera, ha preso in considerazione gli ultimi 30 giorni. Si tratta ormai di dati molto accurati, considerati ormai i 27 milioni di vaccinati in Italia (ad oggi il 50 per cento della popolazione over 12 ha ... Leggi su tpi (Di lunedì 19 luglio 2021) L’efficacia complessiva della vaccinazione anti-Covid è superiore al 70 per cento nel prevenirein vaccinati con ciclo incompleto e superiore all’88 per cento per i vaccinati con ciclo completo. A rilevarlo è lodell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) che costituisce l’ultimo rapporto sull’efficacia dei, nonché il più aggiornato. Lo, i cui risultati sono stati pubblicati dal Corriere della Sera, ha preso in considerazione gli ultimi 30 giorni. Si tratta ormai di dati molto accurati, considerati ormai i 27 milioni di vaccinati in Italia (ad oggi il 50 per cento della popolazione over 12 ha ...

Advertising

Corriere : Studio sui vaccini: a ciclo completato l’efficacia previene il 97,3 per cento dei ricov... - SimonePonzone : @NamasteDavide @nontelodicomai È anche giusto dire, per completezza, che gli altri vaccini hanno potuto godere di a… - Nick_Nicola29 : @uggNp6MXLo8Zedo @Ferdi__Romano @borghi_claudio Grazie. Uno studio su 180 pazienti dei quali 68% con meno di 65 ann… - AlbertoBarlotti : RT @eurallergico: Cancerogenicità non studiata. Genotossicità non studiata. Interazione con altri vaccini non studiata. 'Mix vaccinale' in… - Roberto16111962 : @arique80 @Storace I vaccini sono sperimentali e non si conoscono i reali effetti sull’organismo, a quanto pare le… -